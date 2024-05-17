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Dünya
AA 17.05.2024 21:01

Fransa'da aşırı yağış sele neden oldu

Fransa'nın kuzeydoğusundaki Moselle vilayetinde şiddetli yağış nedeniyle birçok yerleşim yeri su altında kaldı.

Fransa'da aşırı yağış sele neden oldu
[Fotograf: AFP]

Fransa'nın Meteoroloji servisi Meteo France, Moselle'de şiddetli yağışlar nedeniyle alarm seviyesinin gün boyunca "kırmızı" olarak kalacağını bildirdi.

Yaklaşık 177 ilçe ve kasabanın selden etkilendiği belirtilirken, vilayette yollar trafik akışına kapatıldı.

Boulay kasabası neredeyse tamamen su altında kaldı

İtfaiyeciler sabah saatlerinden bu yana su seviyesinin yükselmesine bağlı 500'den fazla olaya müdahalede bulundu.

Fransa'da aşırı yağış sele neden oldu

Selden en fazla etkilenen noktalar arasında yer alan Boulay kasabası neredeyse tamamen su altında kaldı. France Actu'ya konuşan kasaba sakinleri "daha önce böyle bir sel görmediklerini" söyledi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, X sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, Moselle halkını ihtiyatlı olmaya ve yetkililerin uyarılara riayet etmeye çağırdı.

Sosyal medyadaki görüntülerde, Moselle'de cadde ve sokakların su altında kalması, arabaların sele kapılması yer aldı.

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