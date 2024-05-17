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Dünya
AA 17.05.2024 19:43

Ukrayna'da mahkumların askere alınmasını sağlayacak yasa onaylandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, cezaevindeki bazı mahkumların gönüllü olarak sözleşmeli şekilde askere alınmalarına imkan tanıyan yasayı imzaladı.

Ukrayna'da mahkumların askere alınmasını sağlayacak yasa onaylandı

Ukrayna Parlamentosu'nun internet sitesinde, Volodimir Zelenskiy'nin mahkumların gönüllü olarak silahlı kuvvetlere katılmalarına ilişkin yasayı imzaladığı belirtildi.

Yasa, hafif suçlardan hüküm giymiş mahkumların sözleşmeli askerlik hizmeti şartıyla gönüllü olarak mahkeme kararıyla orduya alınmalarını öngörüyor.

15 bin ila 20 bin arasında mahkum askere alınabilir

Yasaya göre, ağır kasıtlı cinayet, tecavüz, cinsel şiddet ve ulusal güvenliğe karşı suçlardan hüküm giyenler asker olamayacak.

Ukrayna parlamentosu, Zelenskiy'nin imzaladığı yasayı 9 Mayıs'ta kabul etmişti. Ülkede 15 bin ila 20 bin arasında mahkumun askere alınabileceği belirtiliyor.

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