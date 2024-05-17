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Dünya
AA 17.05.2024 18:05

İsrail bir sağlık görevlisini daha öldürdü

Filistin Kızılayı, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir sağlık görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail bir sağlık görevlisini daha öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Kızılayının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ekrem Mahmud Abdullah Mekki adlı acil sağlık personelinin Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus şehrindeki Emel Hastanesinde çalıştığı belirtildi.

Mekki'nin İsrail ordusunun, kamptaki El-Cauni Okuluna dün akşam düzenlediği saldırı sonucu yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halil ed-Dekran, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'nde 138 kadın ve erkek hemşireyi öldürdüğünü, saldırılarda 500 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini söylemişti.

İsrail'in Gazze'deki katliamı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4 katliam gerçekleştirdiğini, bu saldırılarda 31 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini, 56 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35 bin 303'e, yaralı sayısının 79 bin 261'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

ABD üniversitelerinde Filistin'e destek gösterileri

Columbia Üniversitesi'nde Filistin destekçisi öğrenciler, nisanın ortasında okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, 18 Nisan’da New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Columbia Üniversitesi'ndeki gösteriler, 7 Ekim'den sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını alevlendirirken yaklaşık 2 bin 900 kişinin gözaltına alınmasına tepki olarak öğrenci protestoları, ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

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