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Dünya
AA 17.05.2024 16:32

Kassam Tugayları, Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusunda İsrail askerlerini hedef aldı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin doğusundaki Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusunda İsrail askerlerini hedef aldıklarını, askerlerden ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

Kassam Tugayları, Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusunda İsrail askerlerini hedef aldı
[Fotograf: Reuters]

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Cibaliya'nın doğusundaki İsrail askerlerinin hedef alındığı ve buradan İsrail ordusuna gelen askeri yardım hattının kesildiği ifade edildi.

İsrail askerlerinin hattı değiştirmek zorunda kaldığı belirtilen açıklamada, yine Cibaliya'nın doğusunda İsrail ordusuna ait "Merkava" tipi bir tankın "Yasin-105" roketiyle vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada bölgeye gelen bir grup İsrail askerinin de hedef alındığı, askerlerden ölenler ve yaralananların olduğu kaydedildi.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırı ve baskınlarına devam ediyor.

Gazze Şeridi'nin kuzey bölgeleri, Filistinli direniş gruplarıyla İsrail güçleri arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

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