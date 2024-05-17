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Dünya
TRT Haber 17.05.2024 20:51

Almanya'da bir bina daha kundaklandı, 1 Türk hayatını kaybetti

Almanya'nın Düsseldorf kentinde bir binanın kundaklanması sonucu çıkan yangında 18 yaşındaki Türk genci Ada Abay hayatını kaybetti. 3 kişinin öldüğü yangında, 16 kişi yaralandı.

Almanya'da bir bina daha kundaklandı, 1 Türk hayatını kaybetti
[Fotograf: TRT Haber]

Almanya'nın Düsseldorf kentinde bir binada Perṣembe gecesi çıkan yangının kundaklama sonucu çıktığı açıklandı.

Yangında binada oturan 18 yaṣındaki Türk genci Ada Abay hayatını kaybetti. 3 kiṣinin hayatını kaybettiği yangında, ikisi ağır 16 kiṣide yaralandı.

24 daireli bina, yangın sonrası kullanılamaz hale gelirgen Alman Polisi, kundaklama sonrası geniṣ çaplı soruṣturma baṣlattı.

Almanya'da 2 ay içerisinde göçmenlerin yoğunlukta yaṣadığı bir bina daha kundaklandı.

Düsseldorf Polisi, Geçtiğimiz perṣembe gecesi Düsseldorf'un Flingern bölgesinde sabaha karṣı çıkan yangının kundaklanma sonucu çıktığını açıkladı.

Yangında 18 yaşındaki Türk genci Ada ABAY hayatını kaybetti

Alman Polisi, "binanın giriṣ katında bulunan büfeye benzin dökülerek ateṣe verildiğini" duyurdu.

Türkiye'nin Düsseldorf Baṣkonsolosu Ali İhsan İzbul, binanın 4. katında oturan Ada Abay'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Büfede meydana gelen patlama sonucu baṣlayan yangın, kısa sürede 6 katlı binayı sardı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kundaklama sonucu çıkan yangında, isimleri açıklanmayan 48 ve 55 yaṣlarında iki erkekde hayatını kaybederken, ikisi ağır 16 kiṣide yaralandı.

Patlama sonrası cadde savaṣ alanına döndü, park halindeki araçlar kullanılamaz hale geldi.

Düsseldorf İtfaiyesi, yaralı ve diğer vatandaṣları binanın arka kısmında bulunan balkonlardan içeri girerek kurtardı.

Yangın sonrası Flingern bölgesinde bulunan bina kullanılamaz hale geldi.

Çoğunluğu göçmen olmak üzere, 24 ailenin oturduğu binada 3 Türk ailenin yaṣadığı açıklandı.

Polis çıkan yangınla ilgili geniṣ çaplı soruṣturma baṣlattı.

25 Mart'da Solingen'de kundaklanan evde çıkan yangında Türk kökenli aynı aileden 4 kiṣi hayatını kaybetmiṣ, 9 kiṣide yaralanmıṣtı.

Haber: Bülent DÖNMEZ 

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