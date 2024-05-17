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Dünya
AA 17.05.2024 20:13

Güney Afrika'da çöken binada 33 kişi öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin George şehrinde, 6 Mayıs'ta çöken inşaat halindeki çok katlı binada 33 kişi öldü.

Güney Afrika'da çöken binada 33 kişi öldü
[Fotograf: Reuters]

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin George Belediyesinden yapılan açıklamada, bugün itibarıyla göçük altında kalan 62 işçinin tamamının çıkartıldığı ve arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, olayda 33 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Güney Afrika'da çöken binada 33 kişi öldü

2 işçinin kimliği belirlenemedi

Yaralanan 29 işçiden 10'unun hastanede tedavisinin sürdüğü kaydedilen açıklamada, ölen 33 işçiden 2'sinin kimliğinin henüz tespit edilemediği ifade edildi.

Çöken inşaat halindeki çok katlı bina, şehir merkezindeki belediye binasının bitişiğinde yer alıyordu.

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