Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa: Rus petrolüne ambargo uygulansın
[Fotoğraf: Getty]
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Rus petrolüne ambargo uygulanmasını istediklerini söyledi. Rus petrolüne ambargo konusunda Avrupalı ortaklarını ikna etmeye çalıştıklarını söyleyen Bakan, bazı ülkelerin çekinceleri olduğunu söyledi.
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Europe 1 radyosunda yaptığı açıklamada, Rusya'nın birkaç yıldır para kaynağının gaz değil petrol olduğunu söyledi.
"Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile her zaman kömüre ve Rus petrolüne ambargo uygulanmasını istediğimizi söyledik. Kömüre ambargo uygulandı" diye konuşan Le Maire, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yaşananlar göz önüne alındığında Rusya'dan petrol ithalatını durdurmanın gerekli olduğunu vurguladı.
Le Maire, Rus petrolüne ambargo konusunda Avrupalı ortaklarını ikna etmeye çalıştıklarını, bazılarının çekinceleri bulunduğunu ifade etti.
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