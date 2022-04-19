Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 14:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Finlandiya Cumhurbaşkanı COVID-19'a yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün COVID-19 testinin pozitif çıktı.
Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Sauli Niinistö'nün COVID-19'a yakalandığı ve virüse rağmen durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Açıklamada, Niinistö'nün çalışmalarını uzaktan sürdüreceği belirtilerek Cumhurbaşkanı'nın 21-22 Nisan'daki Norveç ziyaretinin erteleneceği bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Koronavirüs
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