Bağdat yönetiminin IKBY ile Ekim 2020'de yaptığı Sincar anlaşmasına rağmen, PKK ilçeyi boşaltmak istemiyor.

Sincar sınırında terör örgütü PKK ile Irak güçleri arasında son iki gündür çatışmalar yoğunlaştı.

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak ordusu, Sincar’a bağlı Sinun ve Dugıre kasabalarında çıkan çatışmalar sonucu iki kontrol noktasını ele geçirdi.

İlçeye bağlı bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sincar’a giden ana yollar kapatıldı. Çatışmaların Sikeniye köyü ve Geliye Şilo bölgesinde yer yer devam ettiği açıklandı.