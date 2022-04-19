Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 14:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak ordusu PKK'nın elindeki iki noktayı ele geçirdi
[Fotoğraf: AA A rşiv]
Irak’ın Musul vilayetine bağlı Sincar ilçesinde, güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı. Terör örgütünün kontrolündeki iki kontrol noktası, Irak ordusunun kontrolüne geçti.
Bağdat yönetiminin IKBY ile Ekim 2020'de yaptığı Sincar anlaşmasına rağmen, PKK ilçeyi boşaltmak istemiyor.
Sincar sınırında terör örgütü PKK ile Irak güçleri arasında son iki gündür çatışmalar yoğunlaştı.
Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Irak ordusu, Sincar’a bağlı Sinun ve Dugıre kasabalarında çıkan çatışmalar sonucu iki kontrol noktasını ele geçirdi.
İlçeye bağlı bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sincar’a giden ana yollar kapatıldı. Çatışmaların Sikeniye köyü ve Geliye Şilo bölgesinde yer yer devam ettiği açıklandı.
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