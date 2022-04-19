Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 14:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Stellantis, Rusya'da araç üretimini lojistik zorluklarla askıya aldı
Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Stellantis, lojistik zorluklar ve Moskova'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya'daki fabrikasında üretimi durdurduğunu açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamada, tüm yaptırımlara uyumu sağlamak ve çalışanları korumak için Moskova'nın 200 kilometre güneydoğusundaki Kaluga'da üretim faaliyetlerinin askıya alındığı bildirildi.
Dünyanın en büyük dördüncü otomobil üreticisi olan Stellantis, Rusya'da Peugeot, Citroen, Opel, Fiat ve Jeep markalarının üretimini gerçekleştiriyor.
Stellantis, söz konusu markaların satışını da yapıyor.
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