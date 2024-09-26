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Dünya
AA 26.09.2024 01:48

Fransa: Lübnan'da 21 gün geçici ateşkes için ABD ile görüşüyoruz

Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD'li ortaklarıyla birlikte Lübnan'da 21 gün geçici ateşkes sağlanması için çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, taraflara sunulacak anlaşmayı kabul etme çağrısında bulundu.

Fransa: Lübnan'da 21 gün geçici ateşkes için ABD ile görüşüyoruz

Barrot, Fransa'nın talebiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen acil Lübnan oturumunda konuştu.

79. BM Genel Kurulu nedeniyle New York'ta çok sayıda lider bulunduğuna işaret eden Barrot, bunun Lübnan'da diplomatik çözüm bulunması için fırsata çevrilmesi gerektiğini belirtti.

Barrot, "Savaş kaçınılmaz değil. Diplomatik çözüm mümkün." vurgusunu yaptı.

 

Fransa Dışişleri Bakanı, ABD'li ortaklarıyla birlikte Lübnan'da 21 gün geçici ateşkes sağlanması için çalışmalar yürüttüklerini duyurdu.

Sunulacak anlaşmaya ilişkin detayların çok yakında paylaşılacağını aktaran Barrot, "İki tarafa da gecikmeden bunu kabul etme çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Barrot, bu haftanın sonunda bölgedeki aktörlerle görüşmek için Beyrut'a gideceğini belirtti.

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