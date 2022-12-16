Fransa-Fas futbol maçı soruşturmasından sorumlu memurlar, 14 yaşındaki Aymen isimli Fas asıllı gence çarpan sürücünün kimliğini tespit etti.

Hadiselere tanık olan birçok genç, sürücünün mahalle sakini olduğunu ifade etti.

Olay sonrası aracın bulunduğu yerin yakınlarında gençler ve 2 adam arasında tartışma yaşandı.

Tanıklara göre, Aymen'e çarpan araçta 2 kişi vardı ve Faslı taraftarlarla alay etmek için olay gecesi Barcelone Caddesi'nde defalarca tur attılar.

Sürücü aranıyor

Araç son geçişinde ise trafik ışıklarında başka bir aracın olması nedeniyle engellenince gençlerin olduğu tramvay yolundan döndü.

Sürücünün arandığı belirtildi.

2022 FIFA Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında Fransa'nın Fas'ı 2-0 yenerek adını finale yazdırmasının ardından yapılan kutlamalar sırasında Montpellier kentinde bir otomobil bir gence çarpmıştı. Faslı gencin müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Olay mahallinin yakınında bulunan ve el konulan aracın sürücüsünün firari olduğu ifade edilmişti.