Fransa Başbakanı Jean Castex, Ulusal Mecliste yaptığı açıklamada,koronavirüsün (Covid-19) Brezilya mutasyonundan duyulan endişe nedeniyle bu ülke ile Fransa arasındaki uçuşların ikinci bir emre kadar durdurulduğunu söyledi.

Başbakan Castex, Brezilya’da durumun kötüleştiğinin farkında olduklarını, bu nedenle uçuşların askıya alındığını belirtti.

Aşılamanın yavaş ilerlediği Fransa’da şu ana kadar Covid-19’un 92 türü tespit edildi.