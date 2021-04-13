Azerbaycan, Karabağ'da ele geçirilen Ermenistan silahlarını sergilemeye başladı.

5 hektar araziye kurulan Askeri Ganimetler Parkı'nda, 150'nin üzerinde askeri teçhizat ile 300'ün üzerinde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait imha edilen ve etkisiz hale getirilen ağır ve zırhlı araç sergileniyor.

"Tarihi zafer ebedi olarak yaşatılacak"

44 gün süren tarihi Karabağ Zaferi'nin yaşatılması için Bakü şehir merkezine vatan savaşı müzesi ve parkı kuruldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi zaferin burada ebedi olarak yaşatılacağını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Rus İskender füzesi de sergileniyor

Aliyev'in savaş suçu olarak değerlendirdiği Rus İskender-M füzesinin dağılan parçaları da burada sergileniyor.

Müze parkta 300'den fazla teçhizat, 150'ye yakın ağır ve zırhlı araç ile imha edilen savunma ve top sistemleri sergileniyor.

"Karabağ Azerbaycan'dır" plakaları

Ganimetler Parkı'nda Rus T-72 tankı da dikkat çekiyor. 5 hektarlık arazide, Ermenistan ordusuna ait iki binden fazla askeri aracın plakasından "Karabağ Azerbaycan'dır" yazısı hazırlandı.