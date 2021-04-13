ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Brüksel'de Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile görüştü.

Rusya'nın Ukrayna ile tansiyonu kasıtlı olarak yükselten eylemlerinden endişe duyduklarını söyleyen Blinken, bu eylemler arasında agresif söylem ve dezenformasyon, ateşkesin ihlali ve işgal altındaki Kırım ile Ukrayna sınırı yakınlarındaki Rus askeri hareketliliğini gösterdi.

ABD'li Bakan, Ukrayna'nın egemenliği için "sarsılmaz destek" vurgusu yaptı.

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Ukrayna-Rusya sınırında neler oluyor?

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Rusya ise buna karşılık, sevkiyatın ülke sınırları içerisinde olduğunu ve kimse için tehdit oluşturmadığını bildirmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.