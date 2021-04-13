Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avustralya'dan Johnson & Johnson kararı: Aşıyı satın almayacağız
[Fotoğraf: Reuters]
Avustralya'da yetkililer, Amerikan ilaç şirketi Johnson & Johnson'ın geliştirdiği, tek dozluk COVID-19 aşısının satın alınmayacağını duyurdu.
Sağlık Bakanı Sözcüsü Greg Hunt, yaptığı açıklamada, Johnson & Johnson aşısının, ülkede 50 yaş altı kullanımı yasaklanan AstraZeneca aşısı ile benzer olduğu gerekçesiyle satın alınmayacağını söyledi.
Johnson & Johnson aşısında pıhtılaşma riski
ABD'li yetkililer, Johnson & Johnson tarafından üretilen koronavirüs aşısının uygulanmasını, kan pıhtılaşmasına dair raporlar nedeniyle durdurmayı önerdi.
Yetkililer, 8 Nisan'da, Oxford Üniversitesi ile İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının, kan pıhtılaşmasına yol açtığı gerekçesiyle 50 yaş altındakilere yapılmayacağını açıklamıştı.
Etiketler: Avustralya Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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