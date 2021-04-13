Sağlık Bakanı Sözcüsü Greg Hunt, yaptığı açıklamada, Johnson & Johnson aşısının, ülkede 50 yaş altı kullanımı yasaklanan AstraZeneca aşısı ile benzer olduğu gerekçesiyle satın alınmayacağını söyledi.

Johnson & Johnson aşısında pıhtılaşma riski

ABD'li yetkililer, Johnson & Johnson tarafından üretilen koronavirüs aşısının uygulanmasını, kan pıhtılaşmasına dair raporlar nedeniyle durdurmayı önerdi.

Yetkililer, 8 Nisan'da, Oxford Üniversitesi ile İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının, kan pıhtılaşmasına yol açtığı gerekçesiyle 50 yaş altındakilere yapılmayacağını açıklamıştı.