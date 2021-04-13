Çin ve ABD arasındaki Tayvan krizi tırmanıyor.

Pekin yönetimi, Amerikan yetkililerin ada temsilcileriyle görüşmesini kolaylaştıracak bir yönetmelik yayımlamasına tepki gösterdi.

Çin, ABD'ye, Tayvan ile işbirliğini artırmaya yönelik çabalara son verme çağrısında bulundu ve "ABD ateşle oynamayı bırakmalı" denildi.

25 adet Çin savaş uçağı Tayvan'da uçuşta

Çin'in Tayvan'a yönelik askeri hareketliliği ise artıyor. Çin'e ait 25 savaş uçağı Tayvan'ın güneybatı bölgesinde uçuş gerçekleştirdi.

Çin'in Tayvan hamlesi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin'i Tayvan konusunda uyarmasının ardından geldi.

"Tek Çin" ilkesi

Blinken, Tayvan Boğazı'ndaki artan tansiyonun endişe yarattığını açıkladı ve "Tayvan'a bölgede barış ve güvenliği sağlamak için verdiğimiz sözün arkasındayız" dedi.

Pekin yönetimi, Tayvan ve Çin'in uluslararası toplumda "Tek Çin" olduğunu savunuyor ve Tayvan'ın diğer ülkelerle diplomatik ilişki kurmasına ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütlerde temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Çin-Filipinler arası da gergin

Çin'in Güney Çin Denizi'nde bulunan "tartışmalı bölge" nedeniyle Filipinler ile ilişkileri de gergin.

Filipinler Dışişleri Bakanlığı, Çin büyükelçisini çağırarak Çin'in bölgedeki faaliyetlerine ilişkin bilgi istedi.

Geçen ay bölgedeki tartışmalı 6 adanın etrafında bulunan Çin bandıralı gemilerden rahatsız olunduğu ifade edildi.

Çin 22 Mart'ta yaptığı açıklamada gemilerin dalgalı denizden korunmak için Çin egemenliğindeki bölgeye sığındığını savunmuştu.