Geçen hafta yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edildiği için kendini izole ederek uzaktan çalışmaya devam eden Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ramazan ayının gelişiyle ilgili kutlama mesajı yayımladı.

Garibaşvili mesajında ülkesindeki Müslüman vatandaşlara hitaben, "Ortak vatanımızın kamusal yaşamı ve onun geleceğine sağladığınız çok önemli katkılarınıza büyük değer veriyorum. Eşsiz kültür ve gelenekleriniz ülkemizin zenginliği, onun çeşitliliğin ayrılmaz parçasıdır. Size ve ailelerinize sağlık, refah ve barış diliyorum" sözlerini kullandı.