Fransa'da fırsatçı vali Müslüman okuluna karşı harekete geçti
Fransa senatosu, Müslümanlara ayrımcılık uygulayan yasa tasarısını kabul etti. Tasarının kabul edilmesinin ardından bir vali, Müslümanların yaptırdığı bir okul inşaatını engellemesi için Cumhurbaşkanı Macron'a mektup yazdı.
Fransa’da Müslümanlara ayrımcılık uygulayan yasa tüm tepkilere rağmen onaylandı. Senato’da 109 hayır oyuna karşı 208 evet oyuyla tasarı kabul edildi.
Müslümanları hedef alan tasarı, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin ve 18 yaşından küçük kız çocukların başörtüsü takmalarına yönelik yasaklar getiriyor.
İbadethane yardımları valiliğe bildirilecek
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da desteklediği tasarıya iki yeni madde eklendi.
Buna göre, ibadethanelere yapılacak maddi yardımlar önceden valiliğe bildirilmek zorunda.
Vali, okul inşaatının durmasını istedi
Valilere de Fransız hükümeti tarafından desteklenmeyen özel okulların açılmasını engelleme yetkisi verildi.
Valilere özel okul açılmasını engelleme yetkisi verilmesiyle, Auvergne-Rhone-Alpes bölge valisi harekete geçti.
Bölgede Müslümanların finanse ettiği bir okul inşaatının hukuka aykırı olmadığı yönündeki mahkeme kararına karşı, Cumhurbaşkanı Macron'dan destek istedi.
Macron'a mektup yazan vali, inşaatın durdurulması talep etti.
- 15:56
- 15:58
- 15:51
- 15:40
- 15:35