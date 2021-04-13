Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 14:24Son Güncelleme: Kaynak: AP, AA
Johnson & Johnson aşısında pıhtılaşma riski: Durdurulması önerildi
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'li yetkililer, Johnson & Johnson tarafından üretilen koronavirüs aşısının uygulanmasını, kan pıhtılaşmasına dair raporlar nedeniyle durdurmayı önerdi.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ile İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) tarafından ortak yapılan açıklamada, söz konusu tek dozluk aşının uygulandığı 6 kadında pıhtılaşma oluşumunun incelendiği kaydedildi.
İnceleme sürecinin tamamlanmasına kadar aşının kullanımının durdurulması önerildi.
ABD'de şu ana kadar 6,8 milyondan fazla doz Johnson & Johnson aşısı uygulanmıştı.
Avrupa da inceleme başlatmıştı
AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı da (EMA), 9 Nisan'da Johnson & Johnson tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının kanda pıhtılaşma sonucu damar tıkanmasına neden olup olmadığını araştırmaya başlamıştı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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