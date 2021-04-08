Başbakan Scott Morrison, yaptığı açıklamada, Avustralya Aşı Teknik Danışma Grubu'nun (ATAGI) önerisinin ardından Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ABD'li ilaç firması Pfizer ile geliştirdiği COVID-19 aşısının, 50 yaş altındaki nüfus için tercih edilen aşı olacağını vurguladı.

Morrison, yaş kısıtlaması getirilen Oxford-AstraZeneca aşısının, düşük de olsa ciddi risk içerdiğini belirterek, "Mümkün olduğunca en doğru tıbbi tavsiyeye dayanarak, gereken önlemleri alıyoruz" dedi.

"50 yaş altındakiler 2. dozu yaptırabilir"

Açıklama, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) "aşı ile kan pıhtılaşması arasında 'olası bir bağlantı' bulunduğunu" bildirmesinin ardından geldi.

Nadir görülen kah pıhtılaşmasının, Oxford-AstraZeneca aşısının yalnızca ilk dozundan sonra meydana geldiği, dolayısıyla ilk dozunu yaptırmış olan 50 yaşın altındaki kişilerin ikinci dozu yaptırabileceği açıklandı.