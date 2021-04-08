Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy cephede görev yapan askerlerle görüşüp son durumu ele aldı.

Askerlere Ukrayna topraklarını korudukları için teşekkür eden Zelenskiy, "Siz kahramanlığın ve kararlılığın gerçek örneklerisiniz. Devletimizi korumak için ölen her askeri hatırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

[Vladimir Zelenskiy (ortada) Donbas'da, cephede. | Credit: Ukrainian Presidency via AA]

Zelenskiy ve askerler, ölen askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunduktan sonra birlikte öğle yemeği yedi.

2020'de kapsamlı ateşkes kararı alındı

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

[Grafik: TRT Haber / Hafize Yurt]

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın sınıra askeri sevkiyatı

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını söylemişti.

Kremlin ise birçok kez, hareketliliğin ülke sınırları içinde ve Rusya'nın kendi inisiyatifleri doğrultusunda gerçekleştiğini bildirmişti. Ukrayna sınırına yapılan askeri sevkiyatın ne Ukrayna ne de başka bir ülke için tehdit olduğu ifade edilmişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, orduda "savaşa hazırlık" teftişinin başlatıldığını duyurmuştu.