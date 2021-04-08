Obrador, AstraZeneca aşısının risklerinin faydalarına oranla çok az olduğunu söyledi.

67 yaşındaki Meksika Devlet Başkanı, bu aşıyı tercih edeceğini belirtti.

Obrador, yakın zamanda yaptığı açıklamada, 25 Ocak'ta COVID-19'a yakalandıktan sonra vücudunun antikor geliştirdiğini belirterek, "Şimdilik aşı olmam gerekli değil, doktorlar bana yeterli antikora sahip olduğumu paylaştı." ifadesini kullanmıştı.

Avrupa İlaç Ajansı dün açıklama yaptı

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, dünkü açıklamasında, AstraZeneca'nın aşısının faydalarının risklerinden daha çok olduğunu tekrarlayarak kanda alışılmadık şekilde görülen pıhtılaşmalarla aşı arasında bir "bağlantı" bulunduğunu ancak bunun "çok nadir görülen yan etkiler" olduğunu bildirmişti.

Bazı Avrupa ülkeleri, kanda pıhtılaşmaya neden olduğu gerekçesiyle Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca tarafından geliştirilen aşının kullanımını askıya almış veya yaşa göre sınırlandırmıştı.