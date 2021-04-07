Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 16:55Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
'AstraZeneca ile kan pıhtılaşması arasında muhtemel bağlantı var'
[Fotoğraf: AFP]
Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca koronavirüs aşısı ile aşının uygulandığı yetişkinlerde nadir görülen kan pıhtılaşması arasında olası bir bağlantı bulunduğunu duyurdu.
Avrupa İlaç Ajansı (EMA), olası yan etkileri nedeniyle tartışma konusu olan AstraZeneca koronavirüs aşısına dair raporunu paylaştı.
Raporda, aşının, uygulandığı kişilerde nadiren görülen kan pıhtılaşması vakalarıyla muhtemel bağlantısının bulunduğu belirtildi.
Ancak aşının faydasının riskinden fazla olduğuna tekraren dikkat çekildi.
Aşıyı inceleyen komitenin, uzman grupların tavsiyeleri dahil mevcut tüm kanıtları incelediği açıklandı.
EMA direktörü Cooke: Aşı güvenli
EMA Direktörü Emer Cooke, AstraZeneca aşısının yüksek etkiye sahip olduğunu ve hayat kurtardığını söyledi. Cooke, nadir görülen pıhtılaşma vakalarının "muhtemel yan etki" sayılması gerektiğini belirtti.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
Sıradaki Haber
Paşinyan-Putin görüşmesinde gündem "Karabağ"
Yükleniyor lütfen bekleyiniz