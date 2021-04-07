Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, başkent Berlin’de basın toplantısı düzenledi.

"Kısa süreli sert tedbirlere ilişkin her talep doğrudur"

Demmer, şu anda yeni vakalarla ilgili iyi bir veri tabanına sahip olmadıklarını ancakyoğun bakımdaki yatakların doluluk sayılarından önemli işaretler aldıklarını söyledi.

Yoğun bakımdaki hasta sayılarının hızla arttığına işaret eden Demmer, "Yoğun bakım doktorları kaygılı ve uyarılarda bulunuyorlar. Bundan dolayı kısa süreli sert tedbirlere ilişkin her talep doğrudur. Burada federal düzeyde birlikte hareket etmek de önemli" dedi.

Demmer, bu yönde çeşitli görüşmelerin yapıldığı bilgisini de paylaştı.

Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneğinden (DIVI) yapılan açıklamaya göre, 4 bin 439 hasta virüs nedeniyle yoğun bakımda bulunuyor. Bu sayı, mart başında 2 bin 800 seviyelerinde seyrediyordu.

12 Nisan’da salgındaki durum ve alınacak tedbirler görüşülecek

Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eyalet başbakanları, 12 Nisan’da salgındaki durumu ve alınacak yeni tedbirleri görüşmeyi planlıyor.

Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, daha önce ülke genelinde kısa süreli sert tedbirlerin alınmasını istemişti.

Son 24 saatte 298 kişi hayatını kaybetti

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 677 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 2 milyon 910 bin 445’e çıktı.

298 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı ise 77 bin 401’e yükseldi.

Ülkede, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 614 bin 500'e ulaştı.

Aşı kampanyası devam ediyor

Almanya’da devam eden aşı kampanyasında, 10 milyon 793 bin 677 kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 4 milyon 633 bin 839 kişiye ikinci dozu yapıldı. Böylelikle ülkede 27 Aralık 2020'den bu yana 15 milyon 427 bin 516 doz aşı uygulandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının 22 Mart'ta gerçekleştirdikleri toplantıda, özellikle COVID-19’un mutasyona uğramış türlerinin ülkedeki yeni vaka sayılarının artışına sebep olduğu gerekçesiyle 28 Mart'ta kadar geçerli olan tedbirlerin süresi 18 Nisan'a kadar uzatılmıştı.