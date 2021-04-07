Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 15:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kanada'da meraklı geyik balıkçılara eşlik etti
Kanada'da meraklı bir geyik donan gölde avlanan balıkçılara eşlik ederken suya düştü. Meraklı olduğu kadar inatçı da olan geyik, balıkçıların peşinden bir an olsun ayrılmadı.
Kanada'da Thunder Körfezi yakınlarındaki gölde çekilen görüntülerde bir geyik önce balıkçılara uzaktan baktı, sonra yanlarına gitti.
Kırılan buza da düşen meraklı geyik, uzun süre balıkçılara eşlik etti.
Balık avlayanlar da bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Etiketler: Kanada
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