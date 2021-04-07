Rusya-Ukrayna sınırındaki gerginlik, karşılıklı açıklamalarla birlikte artarak devam ediyor.

Son olarak, Kremlin bugün, Rusya'nın askeri gücünü uygun gördüğü sürece ülkenin Ukrayna sınırında tutmaya devam edeceğini duyurdu.

Buradaki askeri varlığın herhangi bir dış tehdit oluşturmadığı tekraren belirtildi.

"Savaşa hazırlık" teftişi başlamıştı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dün yaptığı açıklamada, orduda planlı bir "savaşa hazırlık" teftişinin başladığını bildirmişti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını söylemişti.

Kremlin ise birçok kez, hareketliliğin ülke sınırları içinde ve Rusya'nın kendi inisiyatifleri doğrultusunda gerçekleştiğini bildirmişti.

Donbas bölgesi

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.