Fransa'da Seine-Saint-Denis Valiliğinin açıklamasına göre, değişen cami yönetimiyle yapılan görüşmeler sonrası, caminin cuma gününden itibaren yeniden açılmasına karar verildi.

Fransa hükümeti, Pantin Camii'nin yöneticisinin, derste öğrencilerine Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürü gösterdikten sonra 16 Ekim'de öldürülen öğretmene tepki görüntüsünü internette paylaştığı gerekçesiyle caminin 6 ay kapatılmasına karar vermişti.

Cami yönetiminin itiraz ettiği karar, Montreuil İdari Mahkemesi ve Danıştay tarafından onanmıştı. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve valilik, caminin yeniden açılabilmesi için dernek başkanı Muhammed Henniche’nin ayrılmasını şart koşmuştu.

Henniche, başkanlıktan 14 Mart’ta istifa etmişti.