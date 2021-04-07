Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 14:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ermenistan Başbakanı Paşinyan Moskova'da
[Fotoğraf: AA]
Ermenistan'da erken seçim hazırlıkları sürerken, istifa etmeye hazırlanan Başbakan Nikol Paşinyan Rusya'ya gitti. Paşinyan, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesinde bölgedeki mevcut sorunlar, Karabağ'daki son gelişmeler ve Ermenistan'da yaklaşan erken seçimin ele alınması bekleniyor.
Görüşmede, Rusya ile Ermenistan arasındaki askeri-teknik iş birliğinin de ele alınacağı söyleniyor.
Paşinyan karantinaya girmişti
Geçtiğimiz hafta Paşinyan'ın, Putin ile görüşmesinden önce bir haftalık karantinaya girdiği açıklanmıştı.
Savunma bakanları da görüştü
Paşinyan ile Putin görüşmesinden önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Ermeni mevkidaşıyla telefonda görüştü.
Görüşmede Karabağ konusu ve diğer meseleler ele alındı.
Etiketler: Dağlık Karabağ Ermenistan Rusya Vladimir Putin
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