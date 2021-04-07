Basına kapalı gerçekleşen Putin-Paşinyan görüşmesinin gündemde Karabağ vardı.

Paşinyan görüşmede Rus barış gücünün Karabağ'daki varlığının bölgedeki istikrar ve güvenlik için önemine vurgu yaptı.

Paşinyan'dan "Sputnik V" aşısı umudu

Görüşmede, Ermenistan'da yaklaşan erken seçim, yeni nükleer santral inşası, iki ülke arasındaki askeri-teknik iş birliği ve koronavirüsle mücadele konuları da ele alındı.

Paşinyan, bir milyon doz Rus Sputnik V aşısının kendilerine sağlanacağı umudunu da görüşmede dile getirdi.

Paşinyan ile Putin görüşmesinden önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Ermeni mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmenin de ağırlıklı konusu Karabağ oldu.