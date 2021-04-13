Stoltenberg, Brüksel'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştü.

Görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri, Rusya'nın Ukrayna sınırına son günlerde binlerce muharebeye hazır askerini gönderdiğini bildirdi.

Stoltenberg, "Rusya'nın askeri yığınağı gayrimeşru, açıklanamaz ve derin endişe vericidir. Rusya, Ukrayna içinde ve çevresindeki bu yığınağı derhal sonlandırmalı, provokasyonları bitirmeli ve gerginliği düşürmelidir." dedi.

[Dmitro Kuleba ve Jens Stoltenberg | Fotoğraf: Reuters]

NATO Genel Sekreteri, "2014'ten beri Ukrayna'ya hem siyasi hem askeri destek veriyoruz. Ukrayna'nın özel ortak statüsü var ve kendini savunması için gerekli tüm desteği vereceğiz. Kırım sonrası Rusya'ya ekonomik yaptırımlar da uygulandı. Bu, sadece lafta kalan bir destek değil." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın NATO üyeliği: 30 üye birlikte karar verecek

Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO'ya tam üyeliğine ilişkin şunları söyledi:

"Ukrayna'nın ne zaman tam üye olacağına 30 üye birlikte karar verecek. Rusya baskı yaparak Ukrayna'nın üyeliğini engellemeye çalışıyor. Her ülke kendi kararını kendi alma hakkına sahip, Rusya'nın veto hakkı yok."

Ukrayna-Rusya sınırında neler oluyor?

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Rusya ise buna karşılık, sevkiyatın ülke sınırları içerisinde olduğunu ve kimse için tehdit oluşturmadığını bildirmişti.

[Grafik: TRT Haber / Hafize Yurt]

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.