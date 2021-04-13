İsrail ablukası altındaki Gazze'de halkın kısıtlı imkanlarla hayatını idame ettirme çabaları devam ediyor.

Bir plastik atölyesinin piyasanın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretmeye başladığı plastik tekneler son zamanlarda Gazzeli balık avcıları tarafından rağbet görüyor.

Abluka nedeniyle piyasada bulunmayan cam elyaf yerine ham plastikten üretilen bu küçük tekneler, dünyanın en yüksek işsizlik oranlarından birine sahip olan Gazze'de birçok balıkçı için ekmek teknesi oldu.

Kimi işsiz gençlere yeni iş fırsatı, kimi avcılar için tamir edilemeyen teknelerinin yerini alabilecek hesaplı bir alternatif...

Küçük boyutlarına rağmen büyük umut kapısı

Gazzeli balıkçıların yüzünü güldüren bu plastik tekneler, küçük boyutlarına rağmen abluka, ambargo ve işsizlik karşısında büyük bir umut kapısı oldu.

Atölyenin sahibi Halid Hor, işletmelerini aslında büyük plastik tanklar üretmek için kurduklarını ancak zamanla azalan talep nedeniyle piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda farklı seçenekleri değerlendirmeye başladıklarını ve bundan dolayı plastik tekneler üretmeye giriştiklerini söyledi.

[Fotoğraf: TRT Arabi]

Hor, plastik teknelerin üretim serüvenini şu sözlerle anlattı:

"Yaz sezonu için ön hazırlık yapıyoruz. Başlangıç olarak bu kalıbı denedik. Elhamdülillah tasarım başarılı oldu. İnşallah başka tekne modelleri için farklı kalıplar da yapacağız. Hedefimiz cam elyaf teknelerin kalitesini aratmayan ürünler yapmak. Bizim tekneler kırılmaz ve paslanmaz. Herhangi bir sorun olduğunda da tamiri daha uygun oluyor."

Maliyeti daha az

İsrail ablukasının nedeniyle imkan kısıtlılığına da değinen Hor, "Bu teknelerin maliyeti, cam elyaf teknelerinin yarısı kadar. Kaldı ki İsrail ambargosu nedeniyle 2007'den bu yana istesek de fiber cam bulamıyoruz" diyerek kendilerini bu tür üretime sevk eden nedenleri sıraladı.

30 yıldan bu yana balık avcılığından geçinen Lütfi Ayyaş da plastik teknelerden memnun olanlardan.

Bozulan tahta teknesinin yerine bu tekneleri alan Ayyaş, her gün 9 oğluyla beraber denize açılarak evini geçindiriyor.

"Ucuz diye tercih ettik, evimizi geçindiriyoruz"

Ayyaş, diğer seçeneklerin arasından plastik tekneleri tercih etme nedenlerini şöyle ifade ediyor:

"Bu plastik tekneleri, ucuz olduğu için tercih ettik. Fazlasıyla işimizi görüyor elhamdülillah. Durumu olmayan avcılar için gayet ideal. 4 ay önce bu tekneleri aldık. Çocuklarım onunla denize açılıyor. Böylece evimizi geçindirebiliyoruz. Günlük 20-30-50 şekel (ortalama 75 TL) kazanıyorlar. Eve yetiyor elhamdülillah."

Muhabir: Sami Berhum