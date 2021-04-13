Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 11:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da son 24 saatte 294 ölüm
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya'da COVID-19 salgınında son 24 saatte 294 kişi öldü. 10 bin 810 kişide koronavirüs tespit edilirken toplam vaka sayısı 3 milyon 22 bin 323'e çıktı.
Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 294 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 78 bin 746'ya çıktı.
Vaka sayısı 3 milyon 20 bini aştı
Son 24 saatte 10 bin 810 kişiye COVID-19 tanısı konulurken, toplam vaka sayısı 3 milyon 22 bin 323 oldu.
Ülkede 13 milyon 567 bin 817 kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 5 milyon 117 bin 56 kişiye de ikinci dozu yapıldı.
Etiketler: Almanya Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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