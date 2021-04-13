Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 294 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 78 bin 746'ya çıktı.

Vaka sayısı 3 milyon 20 bini aştı

Son 24 saatte 10 bin 810 kişiye COVID-19 tanısı konulurken, toplam vaka sayısı 3 milyon 22 bin 323 oldu.

Ülkede 13 milyon 567 bin 817 kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 5 milyon 117 bin 56 kişiye de ikinci dozu yapıldı.