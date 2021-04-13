28 yaşındaki Seth Aaron Pendley, internet sitesi platformlarında bombalı saldırı planladığına dair sözler söyleyince FBI’a ihbar edildi.

Paylaşımları takibe alınan Pendley'in Amazon'un yan kuruluşu Amazon Web Services'ın veri merkezine bombalı saldırı düzenlemeyi ve C-4 tipi patlayıcıyla internetin yüzde 70'ini havaya uçurmayı planladığı ortaya çıkınca FBI harekete geçti.

Patlayıcı satıcısı kılığına giren FBI ajanlarından C4 almaya çalışınca Pendley yakayı ele verdi.

Bombalı saldırı planlamaktan tutuklandı.

Hedef interneti yöneten binaları yıkmaktı

Hakkındaki suç duyurusunda yer alan bir rapora göre adam CIA ve FBI tarafından kullanılan hizmetler de dahil olmak üzere "internetin yüzde 70'ini yöneten" 24 bina olduğuna inanıyordu.

Onlara zarar vermenin Amerika Birleşik Devletleri'nde iktidardaki "oligarşiyi" hayal kırıklığına uğratacağına inanıyordu.

FBI yetkilileri, Pendley'nin 6 Ocak'ta ABD Kongre baskınında yer aldığını öne sürdüğünü de tespit etti.

Pendley suçlu bulunduğu takdirde 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Amazon birçok site için çok önemli

İnternette çok önemli bir rol oynayan Amazon Web Services, birçok popüler çevrimiçi hizmetin ve web sitesinin arkasındaki bilgileri barındırıp, işliyor.

Saldırının önlenmesi ile ilgili FBI’a teşekkür eden Amazon yetkilileri “Personelimizin ve müşteri verilerinin güvenliğini çok ciddiye alıyoruz ve olası tehditler için çeşitli faktörleri sürekli olarak gözden geçiriyoruz " dedi.



