Firmadan yapılan yazılı açıklamada, Regen-Cov'un 3. faz deneme sonuçlarının COVID-19'a yakalanan hastalarda ilk haftada yüzde 72, sonraki haftalarda yüzde 93 etkili olduğunu gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada, Regen-Cov'un deri altından uygulanması halinde ise enfekte olmayanlarda COVID-19'a yakalanma riskini yüzde 81 azalttığı ifade edildi.

FDA'ya başvuru yapılacak

Regen-Cov'un henüz COVID-19 aşısı olmamış veya bağışıklık sistemindeki zayıflık nedeniyle aşının yeterli derecede etkili olmadığı yüksek riskli gruplar için önemli bir gelişme olduğuna işaret edildi. İlacın aşılama ile daha geniş kesimlerde kullanımı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvuruda bulunulacağı bilgisi paylaşıldı.

Regen-Cov doğal antikorları taklit eden iki ilacın bileşiminden oluşuyor.

Uygulaması zor diye izin verilmemişti

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) ile ortaklaşa yürütülen ve 1500 kişi üzerinde klinik denemeleri yapılan Regeneron’un kokteylinin, bağışıklık sisteminin doğal olarak ürettiği antikorları taklit için tasarlanan iki ilacın bileşiminden oluştuğu açıklandı.

Kasım 2020’de sadece kliniklerde acil kullanımına izin verilen ilaç, damardan verildiği için zaman alıcı ve uygulanmasının zor olması nedeniyle COVID-19 tedavisinde çok tercih edilmemişti.

Trump'a uygulanmıştı

Regeneron'un söz konusu kokteyli, 2 Ekim 2020'de COVID-19'a yakalandığını duyuran eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde de kullanılmıştı.

Trump'ın doktoru Sean Conley, COVID-19 testi pozitif çıktıktan sonra kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesi'nde, Trump'a önlem amaçlı Regeneron’un 8 gramlık "antikor kokteyli" tedavisini uyguladıklarını ve bunun sonucunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söylemişti.