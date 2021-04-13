Ukrayna-Rusya sınırında tansiyonun yükseldiği bu dönemde, ABD'ye ait 2 savaş gemisinin Karadeniz'e konuşlandırılması bekleniyor.

Ryabkov, söz konusu adımı "provokasyon" olarak niteledi.

ABD'yi Rusya ve Kırım'dan uzak durması konusunda uyaran Rus yetkili, Moskova'nın Donbas'taki sakinleri koruduğunu ve korumaya devam edeceğini söyledi.

[Grafik: TRT Haber / Hafize Yurt]

Ukrayna-Rusya sınırında neler oluyor?

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Rusya ise buna karşılık, sevkiyatın ülke sınırları içerisinde olduğunu ve kimse için tehdit oluşturmadığını bildirmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.