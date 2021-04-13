Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, gece yarısından saat 07.00'ye kadar ayrılıkçıların 3 kez ateşkes ihlali yaptığını açıkladı.

Açıklamaya göre, Donbas'ın Mayorskoye bölgesinde ayrılıkçılar tarafından açılan ateş sonucu Ukrayna ordusundan bir asker öldü ve 2 asker yaralandı.

Rusya'dan ABD'ye uyarı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, olay çıkma riskinin çok yüksek olduğunu söyleyerek ABD'yi Rusya ve Kırım'dan uzak durması konusunda uyardı.

Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik devam ediyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

[Grafik: TRT Haber / Hafize Yurt]

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.