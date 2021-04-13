İngiltere’de iftira davasından yargılanan İslam karşıtı aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi’nin eski Başkanı Tommy Robinson yine hapse düşmekten korkarak ABD’ye sığınma talebinde bulunuyor.

İslam ve göçmen karşıtlığı ile bilinen Robinson zengin ABD'li destekçilerinden sığınma talebinde bulunmasına yardım etmelerini istedi.

Önde gelen Amerikalı iş adamlarından ve Cruz’un arkadaşı olan Terry Giles’ın Robinson’un vizesi için harekete geçtiği belirtiliyor.

Gerçek adı Stephen Yaxley-Lennon olan Robinson Teksas’a taşınıp kiliselerde konuşmalar yapmayı planlıyor.

Robinson’un ilk kez denemesi değil

Tommy Robinson, iki yıl önce, hakkında yayın yasağı bulunan bir davada yargılanan azınlık mensubu sanıkların kimlik bilgilerini paylaşmaktan suçlu bulunmuş, mahkemeye hakaretten 9 ay hapis cezası almıştı.

Karardan iki gün önce de hapiste öldürüleceğini öne sürerek kendisine iltica hakkı tanıması için dönemin ABD Başkanı Donald Trump’a yalvarmıştı.

“Durumuma bakması için Donald Trump’a yalvarıyorum, Amerikan hükümetine yalvarıyorum” ifadesini kullanmıştı.

Yüzbinlerce sterlin bağış topluyor

Robinson, ana akım sosyal medyadan yasaklanmasına rağmen, İngiltere'nin en yüksek profilli sağcı kampanyacılarından biri olmaya devam ediyor.

Aşırı sağcı aktivist, Suriye savaşından kaçanları “geri gönderilmesi” gereken “sahte mülteciler” olarak tanımlamıştı.

38 yaşındaki Robinson, zengin uluslararası destekçilerin yanı sıra sıradan destekçilerden de yüz binlerce sterlin bağış alıyor.

Ancak son olarak iftira davasından yargılandığı Londra'daki Yüksek Mahkeme'de iflas ettiğini iddia etti.