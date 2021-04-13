Johns Hopkins Üniversitesinin COVID-19 verilerine göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 70 bin 978 artarak 31 milyon 269 bin 524'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 543 artarak 562 bin 610 oldu.

California 3 milyon 704 binden fazla vaka ve 60 bin 495 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 831 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 125 binden fazla vakayla Florida izliyor.

74 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 120 milyondan fazla kişiye ilk doz, 74 milyonu aşan kişiye ikinci doz COVID-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 13 milyon 689 bini aşkın vakayla Brezilya ve 13 milyon 517 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

COVID-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi, 354 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 209 binden fazla ölümle Meksika izliyor.