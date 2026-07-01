Ford yapay zekaya güvenip işten çıkardığı çalışanları geri aldı

ABD'li otomobil üreticisi Ford, yapay zeka destekli otomasyon sistemlerinin beklentileri karşılamamasının ardından yüzlerce deneyimli mühendisi yeniden işe aldığını açıkladı.

Bloomberg'in haberine göre şirket, son üç yılda kurum içinde "gri sakallılar" olarak anılan 350'den fazla kıdemli mühendisi yeniden kadrosuna kattı. Deneyimli çalışanlar, üretim hattına ulaşmadan önce olası arızaları tespit ederek kalite kontrol süreçlerinde görev alırken, bazıları da yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesi ve eğitilmesine destek veriyor.

Ford Baş İşletme Görevlisi Kumar Galhotra, şirketin otomatik kalite kontrol sistemlerine gereğinden fazla güvendiğini belirterek, "İstenen sonuçları alamadık. Deneyimli uzmanları geri getirdik ve onlar, sorunları üretim hattına ulaşmadan önce tespit etmeye başladı." dedi.

Şirket, üretim verimliliğini artırmak amacıyla yapay zeka destekli denetim sistemlerine yatırım yapmayı sürdürürken, karmaşık kalite sorunlarında insan muhakemesi ve tecrübesinin hâlâ kritik öneme sahip olduğunu kabul ediyor.

Deneyimli mühendislerin yeniden göreve başlamasının ardından Ford'un kalite performansında da iyileşme görüldü. J.D. Power'ın yeni araçların kalitesini değerlendirdiği son İlk Kalite Araştırması'nda şirket, ana akım otomobil markaları arasında 16 yıl aradan sonra ilk sıraya yükseldi.

Buna rağmen Ford, eski modellerindeki kalite sorunları nedeniyle ABD'de en fazla araç geri çağıran üreticilerden biri olmayı sürdürüyor. Şirket yöneticileri, bu durumun insan kaynağından çok geçmişteki otomasyon kaynaklı sorunlardan kaynaklandığını savunuyor.

Ford Araç Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Charles Poon ise yapay zekanın güçlü bir araç olduğunu ancak tek başına yeterli olmadığını vurgulayarak, "Yapay zekanın başarısı, onu eğiten bilgiye bağlı. Sadece sistemi devreye alıp tasarım gereksinimlerini yükleyerek yüksek kaliteli ürün elde edebileceğimizi düşündük ve hata yaptık." ifadelerini kullandı.

Ford, bundan sonraki süreçte yapay zekayı insan deneyimi ve denetimiyle birlikte kullanmayı sürdüreceğini belirtti.