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Dünya
Independent 01.07.2026 07:06

İnsansı robotlardan tarihi sınav: 60 bin görev, yüzde 99,99 başarı

Çin, insansı robotları gerçek üretim hattına indirdi. Agibot'un geliştirdiği robotlar, 60 binden fazla görevi 6 gün boyunca neredeyse hatasız yerine getirerek endüstriyel yapay zekâda yeni bir dönemin sinyalini verdi.

İnsansı robotlardan tarihi sınav: 60 bin görev, yüzde 99,99 başarı

Çin'de geliştirilen insansı robotlar, bir fabrikadaki üretim hattında 6 gün boyunca kesintisiz çalışarak kalite kontrol ve malzeme taşıma görevlerini neredeyse hatasız tamamladı.

Şanghay merkezli teknoloji girişimi Agibot'un ürettiği robotlar, Çin'in doğusundaki Nanchang kentinde bulunan Longcheer Technology fabrikasında 64 saatten uzun süre görev yaptı. Canlı yayımlanan testte robotlar, üretim hattındaki 60 binden fazla görevin yüzde 99,99'unu başarıyla yerine getirdi.

Şirket yetkilileri, denemenin insansı robotların laboratuvar ortamının ötesinde gerçek üretim koşullarında da verimli şekilde çalışabildiğini göstermeyi amaçladığını belirtti.

Agibot Kıdemli Başkan Yardımcısı Dr. Yao Maoqing, "Artık asıl soru robotların neler yapabildiği değil, gerçek çalışma ortamlarına entegre edilerek değer üretip üretemeyecekleri" dedi.

Agibot bugüne kadar 15 binden fazla insansı robot ürettiğini açıklarken, bu gelişme robotların ticari ölçekte yaygın kullanımına doğru önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İnsansı robotlardan tarihi sınav: 60 bin görev, yüzde 99,99 başarı

Çin'in 2026-2030 dönemini kapsayan Beş Yıllık Planı'nda insansı robotlar ekonomik büyümenin öncelikli stratejik alanları arasında yer alıyor. Uzmanlara göre ülke, geleneksel endüstriyel otomasyondan yapay zekâyla desteklenen akıllı robot sistemlerine geçişi hızlandırıyor.

Barclays analistleri, Çin'de 2035 yılına kadar yaklaşık 11 milyon insansı robotun devreye alınabileceğini öngörürken, Morgan Stanley ise mevcut satış rakamlarının bu tahminlerin gerisinde kaldığına dikkat çekiyor.

Agibot ise 6 günlük canlı yayının ardından yaptığı açıklamada, testin insansı robotların ticari değerini ortaya koyduğunu ve sektörün laboratuvar çalışmalarından gerçek dünya uygulamalarına geçiş sürecinde yeni bir aşamaya ulaştığını savundu.

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