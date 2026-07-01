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Dünya
AA 01.07.2026 03:21

Meksika'da 6 büyüklüğünde deprem

Meksika'nın Yucatan eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meksika'da 6 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Yucatan eyaletine bağlı El Progreso kentinin 75 kilometre güneybatısında deprem oldu.

Kentin açıklarında 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğü 6 olarak kaydedildi.

Depremin ardından herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Venezuela'da iki büyük deprem meydana gelmişti

USGS, 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Depremlerin ardından kaybolduğu yakınları tarafından bildirilen kişi sayısı, 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçmiş, son açıklanan verilere göre deprem dolayısıyla 1943 kişi hayatını kaybetmişti.

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