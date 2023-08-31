Florida'yı vuran Idalia Tropik Fırtınası nedeniyle 2 kişi öldü

Yerel saatle dün sabah Florida eyaletine ulaşan Idalia, şiddeti azalarak kasırgadan tropik fırtına seviyesine geriledi.

Florida Otoyol Polisi, tropik fırtına sırasındaki şiddetli yağışta araçları kontrolden çıkarak ağaçlara çarpan 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Florida'nın Keaton Plajı'ndan karaya çıkan Idalia Tropik Fırtınası'nın neden olduğu kısa süreli hortumlar sebebiyle ters dönen otomobilde hafif yaralananların bulunduğu bildirildi.

Saatteki hızı 300 kilometreden 96 kilometreye düşen fırtına, Georgia ve Güney Carolina eyaletlerine doğru ilerledi.

Tropik fırtınanın hafta sonu karadan Atlantik Okyanusu'na geri dönmesi bekleniyor.

Dün sabah saatlerinden itibaren kategori 3 şiddetinde eyalette etkisini gösteren Idalia, yarım milyon kişiyi etkileyen elektrik kesintilerine, sokakların su altında kalmasına, sürekli rüzgarların etkisiyle dalga boyunun 3 metreye ulaşmasına ve uçuşların iptal edilmesine neden olmuştu.