Kuzey Kore: Balistik füzeler, ABD ve Güney'in tatbikatına yanıt olarak fırlatıldı

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Kuzey'in dün 2 balistik füze fırlatmasını, ABD ve Güney'in ortak düzenlediği "Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)" tatbikatına yanıt olarak yaptığı belirtildi.

Haberde, Kuzey'e karşı "ciddi tehdit" olarak nitelendirilen tatbikatla baş edebilmek için "taktik nükleer saldırı tatbikatı" yapıldığı kaydedildi.

Güney Kore ordusunun "askeri çete" olarak tanımlandığı haberde, Kuzey'in Kore Halk Ordusunun (KPA) 2 balistik füzeyi Pyongyang Uluslararası Havalimanından kuzeydoğu yönünde fırlattığı bildirildi.

Kuzey Kore, ABD'nin Güney ile her yıl yaptığı tatbikatlar kapsamında uzun menzilli B1-B bombardıman uçaklarını Kore Yarımadası'na göndermesinden sonra dün 2 balistik füze fırlatmıştı.

"Ulchi Özgürlük Kalkanı" askeri tatbikatı

ABD, Güney Kore ve Japonya devlet başkanları, ABD'nin Maryland eyaletindeki Camp David'de, Kuzey Kore'nin oluşturduğu tehdide karşı 18 Ağustos'ta düzenlenen üçlü zirvede bir araya gelmişti.

Zirve sonrasında, Pasifik'teki güvenlik tehditlerine karşı ABD, Japonya ve Güney Kore'nin çeşitli alanlarda üçlü işbirliklerini genişletme taahhüdü verilmişti.

Güney Kore ve ABD, "Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)" olarak isimlendirilen ve 17-31 Ağustos tarihlerinde 11 gün süren ortak askeri tatbikata başlamıştı.

Kuzey Kore devlet medyasında ise Güney Kore ve ABD'nin 11 günlük askeri tatbikatının, Kore Yarımadası'ndaki "nükleer savaş riskini derinleştirdiği" ifade edilmişti.