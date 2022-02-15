Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 07:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
FKÖ yetkilisi: İsrailli yetkililerle görüşmeler devam ediyor
[Fotoğraf: AA]
Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, İsrailli yetkililerle toplantı ve görüşmelerin devam ettiğini söyledi.
Suudi Arabistan medyasına konuşan Şeyh, işgalin sona ermesiyle sonuçlanacak tek yolun siyasi çözüm olduğuna vurgu yaptı.
İsrailli yetkililerle görüşmelerin sürdüğüne dikkat çeken Şeyh, Fetih Hareketi'nin, İsrail ile herhangi bir müzakeresinde referansın, "uluslararası meşruiyet" olduğunu söyledi.
Şeyh'in açıklamasına göre, ABD ile de iletişim yoğun bir şekilde sürüyor.
Etiketler: İsrail
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