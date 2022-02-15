Bakanlığın Belarus'a yönelik açıklamasında, "Yasaların keyfi olarak uygulanması, gözaltı riski ve Belarus'un Ukrayna sınırı boyunca olağan dışı Rus askeri yığınağı, COVID-19 ve ilgili giriş kısıtlamaları nedeniyle, Belarus'a seyahat etmeyin. Belarus'taki ABD vatandaşları, ticari veya özel yollarla derhal ülkeden ayrılmalıdır." denildi.

Belarus'a yönelik seyahat uyarısı en üst düzey olan "4. Seviye"ye çıkarıldı.

Ukrayna sınırı yakınındaki Rus askeri faaliyetlerine dikkat çekilen açıklamada, "Özellikle yabancıları hedef alan potansiyel taciz de mümkündür. Durumun artan değişkenliği göz önüne alındığında, ABD vatandaşlarına Belarus'a seyahat etmemeleri şiddetle tavsiye edilir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre ayrıca, ABD hükümetinin Belarus'taki ABD vatandaşlarına rutin veya acil hizmet sağlama kabiliyeti, Belarus hükümetinin ABD Büyükelçiliği kadrosuna ilişkin sınırlamaları nedeniyle halihazırda ciddi şekilde sınırlandırıldı.

Dışişleri Bakanlığı Moldova'ya ilişkin seyahat uyarı seviyesini de en üst düzeye çıkararak ABD vatandaşlarını uyardı.

Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

"COVID-19, Ukrayna çevresindeki olağan dışı ve endişe verici Rus askeri faaliyetleri ile ayrılıkçı Transdinyester bölgesi ile merkezi hükümet arasındaki çözülmemiş çatışma nedeniyle Moldova'ya seyahat etmeyin. Transdinyester'deki ABD vatandaşları, ticari veya özel yollarla derhal ayrılmalıdır."