Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği verilere göre, son 3 günde İspanya'da 68 bin 706 yeni vaka tespit edildi. 601 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede son 14 gün temel alınarak verilen her 100 bin kişide tespit edilen ortalama vaka sayısı 11 Şubat'a göre 200 puan gerileyerek, 1224'e düştü.

İspanya'da mevcut durumda 1525'i yoğun bakımda olmak üzere 12 bin 710 COVID-19 hastası hastanelerde tedavi görüyor.

Diğer yandan COVID-19 kısıtlamaları ülke genelinde her hafta yavaş yavaş gevşetiliyor.

Açık alanda maske takma zorunluluğu İspanya genelinde sona ererken, Katalonya'da diskolar ve gece kulüpleri 2 yıl aradan sonra yeniden açıldı.

Ayrıca Galisya bölgesinde restoranlardaki kısıtlamalar kaldırılıp, Balear Adaları'nda da bar ve restoranlarda COVID-19 aşı sertifikası gösterme zorunluluğu sona erdi.