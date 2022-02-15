Paris'in doğusundaki 20'nci bölgede, bir sokak lambasının direğine, hareket halindeki araçların gürültü seviyesini ölçebilen ve plakaları tanımlayabilen ilk gürültü radarı kuruldu.

Şehrin belediye başkan yardımcısı David Belliard, konuya ilişkin tweetinde, "Çok fazla gürültü insanları hasta eder. Sağlığımız ve yaşam kalitemiz için... Bu ilk sesli radarın amacı, çok fazla gürültü yapan araçlara otomatik olarak para cezası vermektir." ifadelerini kullandı.

Gelecek birkaç ay içinde radarın gürültülü araçların plakalarını kesin olarak tespit edip edemeyeceğine bakılacak. Sistemin bu yılın sonuna kadar resmen onaylanması gerekiyor.

Şehirde 2023 yılı itibarıyla cezai işlemlerin başlatılması planlanıyor.

Bugün ayrıca, şehrin batısına 2'nci bir gürültü radarı kurulacak.

Aralık 2021 tarihli, Avrupa Çevre Ajansı verilerine dayanan bir araştırma, Paris'in Avrupa'nın en gürültülü şehirlerinden biri olduğunu ortaya koymuştu.