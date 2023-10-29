Finlandiya Dışişleri Bakanlığı binası Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kutlama mesajına yer verildi.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabında "Finlandiya, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Dışişleri Bakanlığı'nın Merikasarmi binası bu vesileyle ışıklandırıldı." mesajı paylaşıldı.

Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliği'nin de X hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 100. yılı hepimize kutlu olsun! Cumhuriyetimizin 100. yılı şerefine Finlandiya Dışişleri Bakanlığı şanlı bayrağımızın renklerine boyandı! Nice yüzyıllara!" ifadelerine yer verildi.