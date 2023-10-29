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Dünya
AA 29.10.2023 23:15

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı binası Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü tebrik etti ve bakanlık binasını Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırdı.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı binası Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı
[Fotoğraf: X/Finlandiya Dışişleri Bakanlığı]

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kutlama mesajına yer verildi.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabında "Finlandiya, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Dışişleri Bakanlığı'nın Merikasarmi binası bu vesileyle ışıklandırıldı." mesajı paylaşıldı.

Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliği'nin de X hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 100. yılı hepimize kutlu olsun! Cumhuriyetimizin 100. yılı şerefine Finlandiya Dışişleri Bakanlığı şanlı bayrağımızın renklerine boyandı! Nice yüzyıllara!" ifadelerine yer verildi.

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