The Guardian 09.01.2026 06:53

Filistinli yazar festivalden çıkarıldı, yazarlar boykot dalgası başlattı

Avustralya'nın en köklü edebiyat etkinliklerinden biri olan Adelaide Yazarlar Haftası, Filistin asıllı Avustralyalı akademisyen ve yazar Randa Abdel-Fattah'ın programdan çıkarılması üzerine büyük bir boykot dalgasıyla karşı karşıya kaldı.

Filistinli yazar festivalden çıkarıldı, yazarlar boykot dalgası başlattı

Aralarında Miles Franklin ödüllü yazarların ve uluslararası isimlerin de bulunduğu onlarca yazar, kararı protesto ederek festivalden çekildiklerini açıkladı.

"Kültürel hassasiyet" gerekçesi tartışma yarattı

Adelaide Festivali Yönetim Kurulu, perşembe günü yaptığı açıklamada, Aralık 2025'te Bondi Beach'te gerçekleşen terör saldırısının ardından toplumdaki hassasiyetleri gerekçe göstererek Abdel-Fattah'ın programdan çıkarılmasına karar verdiklerini duyurdu.

Kurul, yazarın veya eserlerinin saldırıyla bir bağlantısı olduğunu öne sürmediklerini ancak yazarın "geçmişteki açıklamaları" nedeniyle bu kararın alındığını belirtti.

Macquarie Üniversitesi'nde akademisyen olan Abdel-Fattah, kararı "utanç verici bir ırkçılık ve sansür eylemi" olarak nitelendirdi.

Yazar, "Bondi'deki trajiyle hiçbir ilgisi olmayan bir Filistinli olarak, varlığımın 'kültürel olarak duyarsız' olduğu iddiası insaniyetimi hiçe saymaktır" dedi.

Yazarlar ve sponsorlar birer birer çekiliyor

Kararın ardından festival programında yer alan çok sayıda isim dayanışma amacıyla çekildiğini bildirdi. Boykot kervanına katılan isimler arasında şunlar yer alıyor:

Zadie Smith ve Yanis Varoufakis (Uluslararası yazarlar)

Michelle de Kretser (Miles Franklin ödüllü yazar)

Helen Garner, Chloe Hooper ve Sarah Krasnostein

Peter Greste (Gazeteci ve medya özgürlüğü savunucusu)

Evelyn Araluen (Stella Ödülü sahibi şair)

Ayrıca, festivalin önemli destekçilerinden biri olan düşünce kuruluşu Australia Institute, "yazarların sansürlenmesinin fikir özgürlüğü ruhuna aykırı olduğu" gerekçesiyle 2026 yılı sponsorluğunu geri çektiğini duyurdu.

Avustralya edebiyat Akademisyen Festival Medya
